Пока весь мир мобилизирует все силы и ресурсы на борьбу с коронавирусом, привлекая лучшие умы для поиска вакцины и эффективных средств лечения, в России своя атмосфера

Офицер ВСУ Анатолий Штефан с позывным «Штирлиц» опубликовал в своем Twitter видео, на котором запечатлен процесс избавления от коронавируса, передает Politeka.

««Боевые отряды» Путина показывают борьбу с коронавирусом в России. Конечно, не забыли упомянуть Америку и Трампа. Здесь даже диагноз поставить трудно», – подписал запись блогер.

"Бойові загони" путіна показують боротьбу з коровірусом в россії. Авжеж не забули згадати Америку і Трампа. Тут навіть і діагноз поставити важко.

🔥Telegram - https://t.co/GLExONwd4u pic.twitter.com/TwCJSdhDX9 — Анатолий Штирлиц (@Shtirlitz53) March 20, 2020

В кадре – шесть женщин пенсионного возраста, именно той категории, которая, между прочим, является самой уязвимой для коронавируса.

В руках все держат цветные плакаты с распечатанным на них изображением вируса. «Запевала» произносит речь, от которой, наверное, у американского президента Дональда Трампа уши горели красным пламенем.

«Мы сегодня здесь собрались, чтобы покончить с этой надуманной информацией. Никакого здесь коронавируса как такового нет. Это не тот вирус, который сегодня перевернул всю страну. Это Трампу надо было поднять свой в два раза доллар, чтобы страна его взлетела в очередной раз. Да, Трамп, ты сегодня выиграл. Все страны сегодня закрылись друг от друга. Да что ты натворил во всем мире? Так вот: нет никакого коронавируса, это политика, тобой придуманная. Вот мы это его сегодня разорвем», – говорит одна из женщины.

После этого все собравшиеся складывают плакаты в ведро, где те горят. В свою очередь главная героиня записи приговаривает, что таким образом они сжигают коронавирус и очищают страну.

«Все, сожгли! Страна освободилась и очистилась. А это все политика, а не болезнь, придуманная Трампом и Америкой. Все страны перевернул, зато поднялся его доллар», – уверенно подытоживает ритуал уничтожения эпидемии пенсионерка.

«Просто интересно: а кто ж это на «вражеском» принтере такие красочные картинки напечатал? Вижу статистов, вижу «приму погорелого театра». Оператор снимает, понятное дело. А кто режиссер, и как насчет гонорара?», «Правильно говорят «бабки Путина», все это выдумки США: и вирус, и чума и СПИД, и даже ревматизм с артритом придумали в Пентагоне», – иронизируют пользователи.

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