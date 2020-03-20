Пока весь мир мобилизирует все силы и ресурсы на борьбу с коронавирусом, привлекая лучшие умы для поиска вакцины и эффективных средств лечения, в России своя атмосфера
Офицер ВСУ Анатолий Штефан с позывным «Штирлиц» опубликовал в своем Twitter видео, на котором запечатлен процесс избавления от коронавируса, передает Politeka.
««Боевые отряды» Путина показывают борьбу с коронавирусом в России. Конечно, не забыли упомянуть Америку и Трампа. Здесь даже диагноз поставить трудно», – подписал запись блогер.
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В кадре – шесть женщин пенсионного возраста, именно той категории, которая, между прочим, является самой уязвимой для коронавируса.
В руках все держат цветные плакаты с распечатанным на них изображением вируса. «Запевала» произносит речь, от которой, наверное, у американского президента Дональда Трампа уши горели красным пламенем.
«Мы сегодня здесь собрались, чтобы покончить с этой надуманной информацией. Никакого здесь коронавируса как такового нет. Это не тот вирус, который сегодня перевернул всю страну. Это Трампу надо было поднять свой в два раза доллар, чтобы страна его взлетела в очередной раз. Да, Трамп, ты сегодня выиграл. Все страны сегодня закрылись друг от друга. Да что ты натворил во всем мире? Так вот: нет никакого коронавируса, это политика, тобой придуманная. Вот мы это его сегодня разорвем», – говорит одна из женщины.
После этого все собравшиеся складывают плакаты в ведро, где те горят. В свою очередь главная героиня записи приговаривает, что таким образом они сжигают коронавирус и очищают страну.
«Все, сожгли! Страна освободилась и очистилась. А это все политика, а не болезнь, придуманная Трампом и Америкой. Все страны перевернул, зато поднялся его доллар», – уверенно подытоживает ритуал уничтожения эпидемии пенсионерка.
«Просто интересно: а кто ж это на «вражеском» принтере такие красочные картинки напечатал? Вижу статистов, вижу «приму погорелого театра». Оператор снимает, понятное дело. А кто режиссер, и как насчет гонорара?», «Правильно говорят «бабки Путина», все это выдумки США: и вирус, и чума и СПИД, и даже ревматизм с артритом придумали в Пентагоне», – иронизируют пользователи.
Ранее мы рассказывали о том, что в «ДНР» ввели карантин в связи с угрозой распространения коронавируса, однако после звонка из Кремля его отменили уже через 11 часов.
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