В Украине введут режим чрезвычайного положения
Такое мнение в интервью Politeka Online выразил политолог Владимир Фесенко. (чтобы посмотреть видео, доскролльте страничку до конца)
Он уверен, что власти не обойдутся ограничениями, которые действуют на сегодня.
"Скорее всего введут (Чрезвычайное положение - ред.). Судя по разной информации, в окружении президента Зеленского есть как и сторонники такой идеи, так и противники. Поэтому наиболее вероятный сценарий, в Верховной раде попробуют утвердить закон или утвердить решение СНБО", - уверен он.
Политолог подчеркнул, что чрезвычайное положение будут вводить в ограниченном формате не полностью.
"Скорее всего, его будут вводить по регионах, там где будет особая нужда. Соответственный закон примут, но хочу успокоить, ЧП будет вводиться как это было в конце 2018 года - не в полном объеме.", - заявил он и добавил, что политических ограничений не будет.
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Также политолог уверен, что эффективности тех ограничений, которые вводятся недостаточно.
Напомним, что данный момент в семи областях Украины и в Киеве ввели чрезвычайную ситуацию из-за коронавируса. А именно чрезвычайная ситуация действует уже в следующих областях: Житомирская, Ивано-Франковская, Днепропетровская, Донецкой, Черкасской и Тернопольской, Киевской и в городе Киев.
Напомним, что назван эпицентр коронавируса в Украине, новые города под ударом.
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