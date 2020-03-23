В Украине введут режим чрезвычайного положения



Такое мнение в интервью Politeka Online выразил политолог Владимир Фесенко. (чтобы посмотреть видео, доскролльте страничку до конца)



Он уверен, что власти не обойдутся ограничениями, которые действуют на сегодня.



"Скорее всего введут (Чрезвычайное положение - ред.). Судя по разной информации, в окружении президента Зеленского есть как и сторонники такой идеи, так и противники. Поэтому наиболее вероятный сценарий, в Верховной раде попробуют утвердить закон или утвердить решение СНБО", - уверен он.



Политолог подчеркнул, что чрезвычайное положение будут вводить в ограниченном формате не полностью.

"Скорее всего, его будут вводить по регионах, там где будет особая нужда. Соответственный закон примут, но хочу успокоить, ЧП будет вводиться как это было в конце 2018 года - не в полном объеме.", - заявил он и добавил, что политических ограничений не будет.

Также политолог уверен, что эффективности тех ограничений, которые вводятся недостаточно.



Напомним, что данный момент в семи областях Украины и в Киеве ввели чрезвычайную ситуацию из-за коронавируса. А именно чрезвычайная ситуация действует уже в следующих областях: Житомирская, Ивано-Франковская, Днепропетровская, Донецкой, Черкасской и Тернопольской, Киевской и в городе Киев.

Напомним, что назван эпицентр коронавируса в Украине, новые города под ударом.

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