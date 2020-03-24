Правительство Украины не предпринимает никаких шагов для улучшения жизни украинцев на карантине

Как сообщает Politeka.net, такое мнение озвучил аналитик Дмитрий Снегирев для Politeka on-line. Кроме того, он рассказал готова ли Украина поддержать своих граждан во время карантина (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

По его мнению, Кабмин не исполняет обязанностей, которые были на него положены еще 17 марта.

"Никаких шагов правительство не предприняло. Более того, я хотел бы отметить, что 17 марта правительство приняло решение о том, что на Кабмин была положена ответственность за мониторинг и ценообразование в продовольственных магазинах и гипермаркетах. Они должны были сделать все условия для создания комфортных условий для украинцев при карантине. Но ничего не сделали", - заметил эксперт.

Он указал, что сейчас сложилась такая ситуация, что цены на продукты постоянно растут. Особенно это касается социальных продуктов и борщевого набора - причем там идет речь о повышении стоимости на 10-40%.

"Кабмин каждые два дня должен проводить мониторинг цен и наличие медицинских масок и лекарств. Но это не исполняется, но почему, ведь государство взяло на себя эту ответственность? Кабмин саботирует те решения, которые бы позволили украинцам заработать деньги во время карантина", - резюмировал эксперт, указав на то, что Кабмин Шмыгаля совершенно не справляется со своими обязанностями.

Напомним, Холодов рассказал, как государство может поддержать бизнес и украинцев на карантине.

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