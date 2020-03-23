Озвученные украинским правительством планы по поддержке отечественного бизнеса и временно потерявших работу граждан обернутся для Украины катастрофическими экономическими последствиями

Такое мнение в эфире Politeka Online высказал сопредседатель общественной инициативы «Права справа» Дмитрий Снегирев. Чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца.

Комментируя слова премьер-министра Дениса Шмыгаля, который заявил, что правительство договаривается с МВФ, средства которого помогут существенно поддержать украинскую экономику, и прописывает программу действий для поддержания утративших работу украинцев, эксперт назвал их «популистскими лозунгами».

«Звучат призывы о том, что нужно вводить льготные кредиты по низким учетным ставкам на уровне пяти-семи процентов. Каким образом это можно сделать, если учетная ставка НБУ в два раза превышает те предложения, которые звучат? Это нереально», – подчеркивает гость эфира.

Вторая инициатива правительства – начисление всем потерявшим работу украинцам материальной поддержки в размере трех-пяти тысяч гривен – еще более опасна. Это повлечет увеличение дефицита бюджета на предложенную сумму, а речь идет о 200 миллиардах гривен, и приведет к катастрофе.

«Это девальвация национальной валюты и инфляция на уровне 12%. Это минимум. Мы столкнемся с гиперинфляцией, которая раз и навсегда похоронит и саму украинскую экономику, и украинское государство», – подчеркивает Снегирев.

По его словам, государство поставило украинцев в такие рамки, что сейчас они вынуждены рассчитывать только на собственные силы, а не на помощь от правительства.

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«Это шанс для Украины скинуть балласт, что не давал взлететь. Пришло время, когда возможно все. И нужно избавляться от норм, людей и всего, что не позволяет выплыть в этому цунами. Это банальные слова, но мы ведь были даже неспособны признать банальные развалины и разруху, что вокруг нас. Замки на песке в головах. И проблемы в головах. Очищение десятков миллионов голов открывает путь к подлинным изменениям. Тогда и катастрофы не произойдёт», – написал он в своем блоге в соцсети.

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