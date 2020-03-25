Украинская власть сделала ряд обещаний, которые могут стать настоящим ударом для экономики страны

Как сообщает Politeka.net, такое мнение озвучил аналитик Дмитрий Снегирев для Politeka on-line. Кроме того, он расскритиковал парламент за требование нового кредита от МВФ (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

Эксперт отметил, что президент Украины Владимир Зеленский пообещал выплатить пенсионерам дополнительную 1000 гривен, но остался открытым вопрос: "Где же брать деньги на это?".

"По словам нашего парламента деньги они будут брать у МВФ. Но давайте я напомню вам условия по которым МВФ пообещали их выплатить: первое - "закон о земле" и второе - закон, который не позволил бы приватизировать ПриватБанк. Но на сегодняшний день эти условия не выполнены, поэтому МВФ спокойно может отказать Украине в помощи. Из-за этой обещанной помощи пенсионерам в украинском бюджете появится дыра в размере 10 млрд гривен", - отметил Снегирев.

По его словам, дыра в украинском бюджете станет огромным ударом по экономике Украины. Также он обратил внимание на решение Кабмина, которое было принято еще 17 марта в связи с распространением коронавируса на территории Украины.

"Кабмин принимает решение о материальной помощи врачам, которые будут заниматься лечением зараженных коронавирусом. Увеличение выплат на 200%. Стоит напомнить, что еще в 2003 году было принято решение приказ №145 согласно с которым медицинским работникам, которые работают в критических условиях, чтобы побороть эпидемию должны платить надбавку в размере 300%. Это лишь подтверждает, что наше правительство не готово встречать вызовы", - отметил Дмитрий Снегирев.

Кроме того, он обратил внимание на то, что премьер Шмыгаль заявил о создании Стабилизационного фонда для поддержки украинского бизнеса во время карантина. Но нет в Украине не инструментов, не возможностей для этого.

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