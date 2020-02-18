Международный валютный фонд во вторник, 18 февраля, отправил в Киев группу экспертов

Пресс-служба МВФ целью визита назвала проведение технических обсуждений.

"Команда в составе нескольких экспертов МВФ посетит Киев для проведения технических обсуждений политики, направленной на достижение мощного роста и обеспечения стабильности", – заявил постоянный представитель Фонда в Украине Йоста Люнгман.

Действие предыдущей программы сотрудничества между Украиной и МВФ в рамках механизма stand-by закончилось 17 февраля. Она была принята 18 декабря 2018 года в объеме $3,9 млрд, однако Украина получила только первый транш около $1,4 млрд.

В плане было еще два транша, но после выборов президента и смены правительства было принято решение разработать новую программу сотрудничества.

В начале декабря 2019 года президент, правительство и Национальный банк Украины заключили с МВФ договор об открытии новой трехлетней программы расширенного финансирования EFF на $5,5 млрд.

Окончательное решение должен принять совет директоров Фонда после выполнения Киевом последних предварительных мер. Одной из них является принятие законопроекта №2571, который должен снизить риски негативных последствий возможного решения о денационализации ПриватБанка.

Предполагалось, что предварительные меры будут выполнены в январе-начале февраля. Однако Верховная Рада в настоящее время вошла в процесс рассмотрения во втором чтении законопроекта о рынке земли, который при соблюдении существующего регламента может затянуться.

Отметим, эксперты заявляют, что недостижение договоренности Кабмина с МВФ в вопросе ПриватБанка может повлиять на повышение курса валют в Украине. В таком случае, мы можем получить курс 29 грн за доллар.

Напомним, 18 января исполнительный директор МВФ Кристалина Георгиева заявила, что руководство МВФ продолжает тесно взаимодействовать с Украиной.

«На рабочем уровне мы достигли соглашения с Украиной, в котором есть определенные условия, которые должны быть удовлетворены. Работа продолжается, представители (МВФ) продолжают взаимодействовать с Украиной. Как только эти условия будут выполнены, для нас наступит момент направиться к Исполнительному совету», — добавила исполнительный директор МВФ.

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