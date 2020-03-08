Киев пока останется без денег Международного валютного фонда

Об этом пишет агентство Bloomberg, ссылаясь на свои высокопоставленные источники.

Сообщается, что руководство МВФ решило не выделять Украине $5,5 млрд в рамках программы сотрудничества.

По информации агентства, такое решение якобы связано с тем, что правительство Алексея Гончарука было отправлено в отставку.

Помимо этого, как утверждают инсайдеры, бывшего генерального прокурора Руслана Рябошапку поддерживали в странах Запада.

А теперь, как пишет агентство, западные инвесторы переживают, что олигархи якобы могут увеличить свое влияние на новый Кабинет министров Украины.

Стоит отметить, что в декабре 2019 года Украина договорилась с МВФ о новой программе сотрудничества на 4 млрд специальных прав заимствования (SDR) или около $5,52 млрд

Ранее мы рассказывали о том, что 4 марта Алексей Гончарук был отправлен в отставку вместе с правительством.

Через время в Раде прошло голосование, по результатам которого новым премьер-министром Украины стал Денис Шмыгаль. Его кандидатуру поддержал 291 народный депутат.

Перед голосованием Шмыгаль подал декларацию кандидата на должность премьера. Согласно документу, у него есть дом во Львове, а также несколько земельных участков во Львовской области. Кроме этого, у чиновника есть автомобиль Land Rover Discovery Sport, который зарегистрирован на его жену.

Согласно декларации, в 2019 году Шмыгаль получил более 2,2 миллиона гривен зарплаты на Бурштынской ТЭС (собственность Рината Ахметова), где он занимал должность директора. Кроме этого он получил почти 1 миллион гривен за консультирование ДТЭК "Востокэнерго" и еще 230 тысяч гривен зарплаты во время руководства Ивано-Франковской ОГА. Шмыгаль задекларировал 235 тысяч долларов наличных средств, которые хранит его семья.

До назначения на должность главы Кабмина Денис Шмыгаль занимал должность вице-премьера и министра развития общин.

Напомним, «Воду в Крым»: нового премьера Шмыгаля разнесли в пух и прах, подробности скандала.

Как сообщала Politeka, новый премьер попал в скандал с Крымом: «приведет к гуманитарной катастрофе».

Также Politeka писала о том, что Зеленский подсунул украинцам нового премьера, кто заменил Гончарука.