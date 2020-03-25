Экономика Украины пострадает во многих аспектах из-за введенного карантина

Как сообщает Politeka.net, такое мнение озвучил финансовый эксперт Эрик Найман для Politeka on-line. Также он рассказал, как скажется карантин на карманах украинцев (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

По его словам, в первую очередь с экономической точки зрения будут страдать общественные места, где планировалось проведение форумов и концертов. Он отметил, что спад произойдет в готельно-ресторанном бизнесе и кафе, пабах.

Эксперт также обратил внимание на то, что теперь, когда остановлено метро и весь транспорт, люди не могут добраться на работу, ведь не все из украинцев могут работать из дома.

"Эффективность работы удаленно намного ниже, чем работа в офисе и на предприятии. Поэтому на карантине произойдет огромный спад в том, что создает украинская экономика. Я думаю, что это 100 млрд гривен, соответственно будет новый удар по украинскому бюджету", - отметил Эрик Найман.

Он также заметил, что из-за того, что государство потеряет бюджет последуют сокращения заработных плат, увольнения, проблемы с госслужащими, снимут надбавки к зарплате, да и с повышением пенсий придется подождать.

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