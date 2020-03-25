Налякані коронавірусом українці іноді вдаються до крайніх заходів у спробі захистити себе і близьких від інфекції

Насправді панікувати і впадати в крайнощі не варто, переконує вірусолог з 30-річним стажем, доктор медичних наук Алла Мироненко. Про це вона розповіла журналістам видання «Новое Время».

За її словами, правильні дії в період каранину – ретельно мити руки із милом та обробляти їх антисептиком після контакту з потенційно зараженими поверхнями.

«Носити маски також правильно, якщо ви відвідуєте людні місця чи користуєтесь ліфтом, одягайте і маску, і рукавички, які після використання можна, наприклад, викинути, а руки продезінфікувати», – додає лікар.

А ось миття продуктів та упаковок з милом – це вже ознаки паніки, запевняє Мироненко. Вона рекомендує мити принесені з магазину продукти в звичайному порядку, також необхідно мити руки.

Що стосується яєць і м'яса, то додатково якось обробляти їх не має сенсу.

«Рекомендації по м'ясу — це частина рекомендацій для Китаю, де в якості соусу звично вживають свіжу кров. Ви навряд чи її вживаєте», – підкреслює вірусолог.

Під час карантину не варто безвилазно сидіти вдома, оскільки прогулянка на повітрі не несе таких ризиків, як це собі надумали люди.

«На вулиці ви не можете заразитися. Там вітер і сонце будуть згубно діяти на вірус. Головне — з хворими на вулиці не цілуйтеся. А гуляти по парку не тільки корисно, але й потрібно, це заспокоює нервову систему, розхитану карантином», – заспокоїла доктор.

Раніше ми розповідали про те, що Мироненко пояснила, на якому етапі розвитку епідемія коронавіруса в Україні.

«До спаду нам ще далеко. Говорити про те, скільки людей перехворіє, я, чесно кажучи, не беруся», – наголосила лікар.

Влітку вона прогнозує зниження рівня захворюваності, однак восени коронавірус може вдарити по українцям з новою силою. Оскільки вакцини від нього немає, єдиний спосіб обзавестися імунітетом – це перехворіти.

Нагадаємо, українці пішли на кричущі заходи через відсутність антисептиків.

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