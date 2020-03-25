Украина по динамике заболевания коронавирусом может оказаться в ситуации, подобной Индии

Политический эксперт Александр Хаберин дал интервью Politeka online, где отметил, что в Украине заболевших намного больше, чем на текущий момент озвучено. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте страничку до конца).

"Я по другому отвечу. Я уверен, что количество заболевших в Украине, на порядок выше, чем сейчас озвучено. По одной простой причине, отсутствие тестов, которые только сейчас начинают в минимальных количествах появляться в больницах. А также не обследование за предыдущие три месяца людей, которые умирали либо болели с симптомами схожими с коронавирусом позволяет утверждать, что Украина оказалась не готова, не смогла спрогнозировать последствия и не обследовала", - сказал Харебин.

Специалист добавил, что в Украине относятся к украинцам, как в СССР:

"То есть отношение к человеческой жизни такое, как было у Советского Союза во Второй Мировой Войне: матери еще нарожают, так и сдесь", - добавил политический советник.

Эксперт отметил, что Украина может быть второй Индией. Там люди не болеют, так как у них сильный иммунитет из-за антисанитарных условий.

"Украина по динамике может оказаться в ситуации Индии, где полтора миллиарда населения, а заболевших мало. Хотя, как мы знаем, Индия живет в антисанитарных условиях и это является для них нормой жизни. То есть их иммунитет настолько велик, что они могут и не заметить эту болезнь", заключил Хаберин.

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