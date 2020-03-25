Народные избранники отбирают кабинеты у врачей, чтобы переделать их под "платные палаты" и не лежать с другими

О беспределе, который творится в киевских больницах, где лежат депутаты, у которых выявили COVID-19, рассказал адвокат Александр Боришевич. Последний опубликовал видео у себя на странице в соцсети Фейсбук, в котором поделился несколькими историями, услышанными от врачей (чтобы посмотреть, проскролльте вниз).

"Первая: ординаторские врачей (общие комнаты для медиков, - прим. ред.) в Александровской, Амосова, других больницах сейчас переоборудуют под VIP-комнаты. Вторая: народные депутаты, которые лежат в Александровской больнице, не хотят лежать по двое и по трое, и требуют расселять их по комнатам по одному", - сообщил адвокат.

Пост вызвал ажиотаж у пользователей, которые кинулись активно обсуждать ситуацию:

"А цвинтар для них окремий віп чи зі всіма будуть?!😷"

"Це часом не ті депутати які прилетіли з Куршавелю? Максимально довго приховували інфу та встигли уже багатьох заразити. Мдаа"

"Головного лікаря заставляють, і він це організовує, йому нема кули діватися."

"100% згодна. Сестра працює лікарем в одній з міських лікарень,то каже, що робиться щось неймовірне. Лікарні не готові, медперсоналу нічим добиратися, а ту З/П, що отримують вся піде на оплату дороги, щоб добратися. Страшно!!!!"

"Якого вони в принципі пруться в лікарню з температурою 38? Їм треба сидіти вдома пити чай з малиною (іншого лікування не існує) і не займати чиєсь місце, місце тих, яким дійсно треба."

Щойно підвозив кількох лікарів на роботу! Дві історії про наших народних обранців: 1. Ординаторські лікарів в Олександрівській лікарні і в Амосова - переобладнують під VIP палати! 2. Народні депутати в Олександрівській лікарні вимагають щоб їх селили по одному в палату! Достойні вчинки справжніх владних мужів! 👍 Gepostet von Олександр Боришкевич am Mittwoch, 25. März 2020

Ранее мы сообщали, в Украине четыре народных депутата подхватили COVID-19. Последним стал Руслан Горбенко из "Слуги народа", который подтвердил, что находится в Александровской больнице.

Напомним, что украинцев предупредили, чем опасен карантин из-за коронавируса: «Безработица и...».

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