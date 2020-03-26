Режим чрезвычайного положения из-за коронавируса может полностью изменить жизнь в Украине, поэтому неясно пойдет ли на это парламент

Как сообщает Politeka.net, такое мнение в интервью для Politeka on-line озвучил политический аналитик Андрей Вигиринский (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

По его словам, ходит мнение, что чрезвычайное положение позволит узурпировать власть в Украине, поэтому его нельзя вводить.

"Я слышал мнение, что чрезвычайное положение позволит узурпировать власть. Покажите мне политическую силу или лидера в нашей стране, который способен узурпировать власть в Украине. Покажите мне такого человека, который бы напоминал Эрдогана или Путина. Нет таких людей, которые бы хотели узурприровать власть в Украине. Никто не захочет удерживать Украину во время пандемии и эпидемии, а также экономического спада", - отметил эксперт.

Кроме того, Вигиринский напомнил, что чрезвычайное положение предполагает введение механизмов, которые несколько ущемлят права граждан Украины.

"Вот проголосует Рада за ЧП и введет комендантское время, а люди будут и дальше ходить по улицам, наплевав на правила. Кто будет их ловить и останавливать? Куда их будут отправлять в свои дома или в тюрьму? Я не вижу в нашей стране ни механизмов, ни политической воли, чтобы такое сделать. Это не популярный шаг, который вызовет социальное недовольство", - резюмировал Вигиринский.

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