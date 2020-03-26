Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебреисус заявил, что самоизоляция - только сдерживает коронавирусную инфекцию COVID-19, но не помогает ее победить

Гебреисус назвал основные шаги, которые должны предприниматься в странах, охваченных вспышкой коронавируса. Обращение главы ВОЗ опубликовано на официальном сайте ведомства.

"Чтобы замедлить распространение COVID-19, многие страны ввели беспрецедентные меры со значительными социальными и экономическими издержками - закрытие школ и предприятий, просьбы оставаться дома... Мы понимаем, что эти страны сейчас пытаются оценить, когда и как они смогут смягчить эти меры. Ответ зависит от того, что делают страны в то время, когда эти меры охватывают все население. Попросить людей остаться дома и остановить движение - это выиграть время и снизить нагрузку на системы здравоохранения. Но сами по себе эти меры не погасят эпидемию", - заявил Гебреисус.

Глава ВОЗ добавил, что организация "призывает все страны, которые ввели так называемые меры «блокировки», использовать это время для атаки на вирус".

А именно чиновник назвал 6 ключевых действий:

- расширять, обучать и использовать медицинскую и общественную рабочую силу;

- внедрить систему, чтобы обнаруживать каждый случай подозрения на коронавирус, с участием самого общества;

- увеличить производство, мощность и доступность тестирования;

- определить, адаптировать и оборудовать средства для использования для лечения и изоляции пациентов;

- разработать четкий план и процесс карантина;

- переориентировать все правительство на подавление и контроль COVID-19.

Отметим, по состоянию на 10 часов 26 марта в Украине зафиксировано 156 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 5 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы. За сутки было зафиксировано 43 новых случая.

Напомним, на сайте my.ua можно отслеживать статистику по всем странам мира. Также на сайте представлена детальная информация о заболеваемости по регионам Украины.

Напомним, Кабмин пошел на самые жесткие меры, карантин не помог.

Также Politeka писала, что новые субсидии введут на время карантина в Украине: кому и насколько увеличат.