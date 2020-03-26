Пандемія коронавіруса, накрила весь світ, спустошила вулиці міст і явила всім картину, якою б була планета без людей

Відповідне відео, змонтоване із записів камер відеоспостереження в найбільш туристично привабливих місцях світу опублікували в мережі, передає Politeka.

На кадрах можна побачити найвідоміший фонтан Риму – Треві. У минулі часи до нього було неможливо підійти через величезну кількість туристів. Зараз же поруч – жодної живої душі.

Канали Венеції вражають порожнечею. Немає звичних гондол і роззяв на мостах.

Популярні пляжі здаються абсолютно нереальними без людей. Те ж стосується і гірськолижних курортів.

Багатолюдні вулиці Нью-Йорка перетворилися в реальні локації для фільмів на тему постапокаліпсису.

Відео викликало бурю емоцій серед користувачів. Вони залишили сотні коментарів, переважна більшість яких говорить про те, що стало краще.

«Мені, звичайно, пі*дець як страшно, але, треба визнати, світ без нас прекрасний», «Відмінно виглядає», «Настав час задуматися людству, як ми живемо!», «Фільм жахів ☠️», «Якось сумно. Земля осиротіла. Стільки людей хизувався своєю величчю..... Не війна і не катастрофа. Просто один малесенький вірус і все людство сховалося. Так хто ж у цьому світі великий?», «На жаль! Без нас світ виглядає чудово!», «А чому реквієм? Красиво світ виглядає без людей. Чисто і вільно. Вистачить тугу і хвилю наганяти!», «Нарешті Всесвіт зробив глибокий подих від людства!!!!!», – пишуть у коментарях.

Раніше ми писали про те, що італійський вчений Гуїдо Сільвестрі не виключає того, що коронавірус вдасться побороти не раніше, ніж через півтора року. Поки ж, щоб отримати імунітет, людям доведеться просто перехворіти ним.

Съёмки наружных камер. Как мир сейчас выглядит без нас.. Gepostet von Ася Резницкая am Mittwoch, 25. März 2020

Нагадаємо, Камельчук розповів, скільки українців втратять роботу після карантину.

Як повідомляла Politeka, у ВООЗ розповіли, що насправді зупинить епідемію.

Також Politeka писала, що вірусолог розповіла українцям, як убезпечити себе від коронавіруса.