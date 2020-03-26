Введение карантина из-за угрозы распространения коронавируса может навредить украинцам, которых бросили без денег

Об этом в эфире Politeka On-line рассказал экономический эксперт Юрий Атаманюк (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца).

«Есть два варианта: первый - в котором мы сейчас живем. Вот закрыли салон красоты, людей отправили по домам. Без денег, вообще ничего. И также кафе. Но, во первых - вероятность заражения человека остается - опасность никуда не пропала. Потому что маршрутки ездят, лифты ездят, в магазин ходить надо, родственники все равно общаются. Возможности нет - нужно ехать в село за какой-то картошкой. Нужно как-то выживать. Нужно искать какую-то подсобную работу, потому что люди без денег. То есть, человек заболеть может. Вероятность практически такая же. Но, если он заболеет - без вентиляции легких это стоит пять тысяч гривен в день. А с вентиляцией - 10 тысяч гривен в день. Эти деньги у человека есть? Нет. Кто ему может помочь? Никто», - отметил он.

При этом, утверждает Атаманюк, если бы возможность заработать у человека сохранилась бы, ситуация выглядела совершенно иначе.

«Этот же салон красоты, это же кафе. Утром приходят на работу - везде антисептик, есть деньги на маски, перчатки, на защиту сотрудников. Каждый день люди следят друг за другом. Температура и так далее. Первый симптом - человека отправляют в больницу. У него есть деньги - он получает зарплату. Если нужно делать мощную терапию - половина зарплаты его, половину добавит работодатель. Это вероятность спасения не только от этой болезни», - уточнил он.

По словам эксперта, у нас в стране «вначале делают, потом сталкиваются с трудностями».

«Мы то, что говорим, что спасаем людей этим карантином - мы их гробим», - подчеркнул он.

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