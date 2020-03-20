Не все ограничительные меры, введенные в Украине в связи с распространением эпидемии коронавируса, оправданы

Об этом экономист Юрий Атаманюк рассказал в эфире Politeka-online. (Чтобы посмотреть видео – проскролльте вниз до конца). По его словам, непонятно, зачем было закрывать автосалоны, в которых нет скопления людей.

«Зачем было закрывать магазины дорогой одежды, ювелирку. Это ограничение торговли, ограничение налогов. Вы сами знаете, какие поступления в бюджет от одного проданного автомобиля. У нас закрыли торговлю розничную, значит не будет торговли оптовой. Это значит, что приостанавливается внутреннее производство и приостанавливается импорт», - объясняет эксперт.

По его словам, из-за всех ограничительных мер мы получим увеличение дефицита бюджета. Атаманюк напомнил, что в бюджете на 2020 год заложен дефицит в размере 90 млрд гривен. Однако за два первых месяца бюджет недополучал в два раза больше, чем планировалось. И это до карантина и эпидемии.

«Последний отчет Минфина о предполагаемом выполнении бюджета этого года – это минус 600 млрд гривен. И это не конец. Второе. Начал галопировать курс. Мы «съели» на поддержание курса, который все равно поднялся, 1,5 млрд долларов наших активов, валютных резервов», - отметил Атаманюк.

Он также напомнил, что множество семей, которые не имеют запаса прочности, лишились работы. Сейчас они проедят их небольшие сбережения и погрузятся в состояние депрессии и апатии. На нервной почве обостряются все болезни, которые до этого могли протекать в скрытой форме.

«Мы убиваем нацию. Уничтожение бюджета – это уничтожение ВВП. Ухудшая ВВП, мы забираем у каждого из нас года жизни», - подчеркнул экономист.

Напомним, что Атаманюк предрек судьбу нового правительства Шмыгаля: «Все зависит от…».

А еще Politeka писала, что Атаманюк раскрыл украинцам правду о ситуации с коронавирусом: «Власть об этом не говорит».

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