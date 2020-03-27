Украинский бюджет после предложенных изменений практически бросил «на произвол судьбы» военнослужащих

Об этом в эфире Politeka On-line заявил экономический эксперт Юрий Атаманюк (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца).

«Есть письмо на губернаторов, чтобы обеспечить бесплатное питание солдат. То есть страна продолжает быть в военном конфликте, и армия должна быть одним из приоритетов. В конце-концов, там служат наши дети. А они говорят - денег нет. А где возьму их местные бюджеты? Если их сейчас тоже подрезали, с учетом льгот для бизнеса. Налог на землю, налог на недвижимость, налог на зарплату - это то, что оставалось в местном бюджете», - подчеркнул он.

И это при всем том, утверждает Атаманюк, что коррупционные схемы никуда не делись.

«С одной стороны - сделали льготы бизнесу. С другой стороны говорят - помогите накормить армию. Опять на волонтеров надежда? Работают схемы на таможне, работают схемы в налоговой, работают непонятные ситуации в Минздраве. Чиновники устравают пир во время чуми. А власть не показывает зубы», - подчеркнул он.

До этого мы писали, что из-за критической ситуации в ВСУ Офис президента Украины обратился к руководителям ОГА.

В частности, у Владимира Зеленского обратились за помощью к главам ОГА. Их призвали быть готовыми к безвозмездному оказании помощи в питании для бойцов ВСУ.

По словам Коваленко, критическая ситуация в армии сложилась из-за задержки подписания контрактов с компаниями-поставщиками питания в армию.

Напомним, что Атаманюк предрек судьбу нового правительства Шмыгаля: «Все зависит от…».

А еще Politeka писала, что Атаманюк раскрыл украинцам правду о ситуации с коронавирусом: «Власть об этом не говорит».

Также Politeka сообщала, что Атаманюк рассказал, как экономический кризис ударит по украинцам: "сотни тысяч людей...".