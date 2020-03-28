Чрезвычайное положение будет намного хуже, чем чрезвычайная ситуация

Лидер партии "Рідна країна" Николай Томенко дал интервью Politeka On-line. Он рассказал, что рад введению в Украине режима ЧС. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте страничку до конца)

"С формальной точки зрения, я считаю решение правильным, так как это остановило дискуссию, которая длилась в украинской власти на протяжении двух последних недель про необходимость введение Чрезвычайного положения. Два слова напомню нашим зрителям, что есть существенные отличия между Чрезвычайной ситуацией и Чрезвычайным положением", - сказал Николай Томенко.

Лидер партии отметил, что чрезвычайная ситуация дает возможность построить вертикаль власти:

"Чрезвычайная ситуация выплывает из соответствующей документации, в частности из кодекса гражданской защиты населения, и предусматривает соответствующие процедуры связанные с тем, чтобы выстроить вертикаль власти от правительства (ответственной личности) к территориальным громадам, тем людям, которые отвечают за борьбу или вирусной, или другой эпидемиологической угрозой".

Томенко добавил, что между чрезвычайным положением и военным положением разницы почти нет. Власти смогут забирать у людей имущество и запрещать СМИ говорить.

"Чрезвычайное положение предусматривает фактически Военное положение, которое дает возможность власти делать какие угодно действия не согласовывая или не привязываясь к законодательству. Например: забирать вещи, автомобили, имущество, ограничивать деятельность средств массовой информации или политической партии и т. д", - заключил лидер партии "Рідна країна".

Напомним, ЧС в Украине, решение принято

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