Есть разница в ситуациях, которые сейчас происходят в областях

Коронавирус необходимо воспринимать серьезно и ввести чрезвычайное положение в самых незащищенных областях Украины

Как сообщает Politeka.net, такое мнение озвучила народный депутат от партии "Слуга народа" Ирина Верещук. Кроме того, она рассказала для Politeka on-line в каких областях Украины необходимо срочно ввести чрезвычайное положение из-за коронавируса (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Мое личное мнение состоит в том, что нам необходимо чрезвычайное положение, но только на некоторых территориях Украины. Например, по моему мнению, он необходим на территориях, которые граничат с Европейским союзом; Донецкой и Луганской областях, ведь там есть линия разграничения, там есть много проблем; также в Харьковской области, ведь там мы граничим с Российской Федерацией", - отметила нардеп.

Кроме того, она назвала Черновецкую, Закарпатскую и Львовскую области.

"Есть разница в ситуациях, например, с Полтавской областью и Черновецкой. Поэтому на сегодняшний день, по моему мнению, лучше будет ввести частичное чрезвычайное положение именно на этих территориях", - резюмировала эксперт.

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