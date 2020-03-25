Кабмин Украины ввел режим чрезвычайной ситуации по всей стране на 30 дней

Об этом в среду, 25 марта, в ходе заседания правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. Кроме того, в режим чрезвычайной ситуации переведена Единая государственная система гражданской защиты.

Режим ЧС (а, соответственно, и карантин) будет действовать до 24 апреля.

Решение о введении ЧС обусловлено тем, что коронавирус на сегодня выявили уже в 13 областях Украины и городе Киеве. В МОЗ по состоянию на 10 часов 25 марта отчитались о 113 случаях COVID-19, 4 смертей и 1 выздоровлении.

Дополнительно к решению о ЧС Кабмин также постановил:

должным образом обустроить КПП в зонах чрезвычайной ситуации с обязательным санитарным обзором граждан и пропуском только после медицинского осмотра лиц и дезинфекции транспортных средств;

привлечь к работе на этих пунктах работников и технические средства МЗ, Нацполиции, Нацгвардии, ГСЧС;

все помещения, дороги и тротуары должны проходить тщательную дезинфекцию;

оказывать помощь малозащищенным слоям населения с привлечением работников социальных служб, волонтеров и т.п.

Режим чрезвычайной ситуации включает в себя следующие ограничения – соблюдение карантинного режима, мобилизацию ресурсов, остановку городского транспорта, закрытие торговых и развлекательных центров, закрытие общеобразовательных учреждений, запрет на митинги и работу ГСЧС по дезинфекции. Всех граждан просят оставаться дома.

Не следует путать режим ЧС с более жестким режимом - чрезвычайное положение (ЧП) - для ввода которого нужно собрать СНБО, подписать документ о режиме у президента и проголосовать его в Верховной Раде. ЧП кроме упомянутых ограничений как при ЧС также включает в себя принудительное отчуждение или изъятие имущества у юридических и физических лиц и ведение комендантского часа.

Ранее мы сообщали, на время карантина для украинцев устроили некоторые послабления в плане оплаты банковских кредитов и коммуналки. Так, на период карантина граждане могут не оплачивать ипотеку, и банки не смогут взимать штрафы за несвоевременную оплату за пользование кредитными средствами. Также приостанавливается начисление штрафов за просроченную оплату коммуналки.

Напомним, ООН выделяет экстренную помощь Украине: "десятки миллионов...".

Как сообщала Politeka, карантин из-за коронавируса в Украине: объявлены новые правила для кредитов, депозитов и коммуналки.