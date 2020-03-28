Власть ошиблась везде, где только можно

Действия украинской власти, направленные на борьбу с коронавирусом, являются далеко неудовлетворительными

Об этом в интервью Politeka On-line заявил журналист и телеведущий Андрей Пальчевский (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца).

«Могу сказать, оценка действий власти - неудовлетворительно, трижды. Самая большая ошибка была - это беспорядочный ввоз людей из зон бедствий. Так называемый возврат украинцев - это роковая ошибка ВЛадимира Зеленского. Фатальная ошибка. Понимаете, есть закон, который с 2002 года запрещает перевозить людей из зоны с карантином в зону с карантином. А у нас это произошло», - отметил он.

Более того, Пальчевский рассказал, что власть ошиблась везде, где только это было возможно.

«Но я перечитывал и пересматривал материалы по ошибкам, которые были допущены во время борьбы с эпидемиями. "Испанка" в 1918 год, чумы 14 века. Все, где можно было ошибиться - везде ошиблись. ЛЕкарст нет, одежд для медработников нет, койки не подготовлены. Волонтерские организации не подготовлены. Коммуникации с бизнесом нет», - подчеркнул он.

Напомним, что Пальчевский разгромил команду Зеленского: «Власть дорого заплатит за сволочизм, который они нам устроили».

Ранее Politeka сообщала, что Пальчевский раскрыл главное условие победы над коронавирусом в Украине: «Успех зависит от…»