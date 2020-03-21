И это в разгар эпидемии!

Маски украинского производства внезапно появились во время трансляции эфира одного из испанских телеканалов

Как сообщает Politeka, внимание на это обратил внимание журналист Андрей Пальчевский.

«Продали..... наши..Кто ответит???? заробитчане?... от власти!!? Испанский телеканал показал разгрузки респираторов украинской торговой марки «Бук», - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных кадрах видно, как из машины достают ящики медицинских масок, на которых красуется украинская надпись: «чистый воздух в любых условиях».

При этом пограничники утверждают, что маски якобы были вывезены законно – до вступления в силу решения о запрете на экспорт медицинского оборудования и средств.

Сейчас же, спустя время, маски в украинских аптеках стали практически дефицитом. Усложняет ситуацию то, что перекупщики продают их по явно завышенной цене.

До этого сообщалось, что журналист и телеведущий Андрей Пальчевский заявил - появилось еще одно доказательство о том, что власти скрывают от народа настоящее количество заболевших коронавирусом.

Телеведущий опубликовал видео, на котором рассказал о ситуации подробнее.

Так, по словам журналиста, он получил подтверждение о еще двух заболевших. Данные поступили из одной из немецких клиник.

"Одновременно с этим началась компания по дискредитации всех тех, лабораторий, которые выполняют в приватном порядке тесты на определение. Возмутительно! И кто ответит за то, что не были закуплены экспресс-тесты в течение трех последних месяцев?", - поинтересовался Пальчевский.

Как отметил журналист, украинская власть бездействует и это может привести к катастрофическим результатам.

Кто ответит???? заробитчане?... от власти!!? Продали..... наши... Кто ответит??? заробитчане?... от власти!!? Испанский телеканал показал разгрузки респираторов украинской торговой марки «Бук». Gepostet von Андрей Пальчевский am Samstag, 21. März 2020

Напомним, что назван эпицентр коронавируса в Украине, новые города под ударом.

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