Украинский журналист, телеведущий и патриот Андрей Пальчевский показал, что происходит на границе в Польшей

Как известно, президент Владимир Зеленский сообщил о закрытии границ с 28 марта, пишет Politeka.net.

В результате 27 марта на границе с Польшей образовалось столпотворение. Как оказалось, на Родину хотят вернуться тысячи людей. Об этом заявил Пальчевский в своем видео, размещенном в Фейсбуке. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы)

"У меня вопрос: эти люди тоже поедут в Санжары, или они, как обычно, будут пропущены без проверок и дальше выяснится, что половина из них инфицировалась стоя там?", - поинтересовался журналист.

По словам телеведущего, на границе происходит нарушение закона, ведь как в Польше, так и в Украине установлен карантинный режим, однако люди все же имеют возможность пойти против запрета. Кто ответит за это, пока неизвестно.

Далее Пальчевский добавил, что в одной из киевских клиник доктор заразился от иностранца коронавирусом. Поэтому телеведущий утверждает, что больницу, в которой заболел врач, нужно закрыть, а также взять анализы у тех, с кем работал зараженный.

"Иначе будет, как в Италии, где доктора и больницы стали главным источником болезни. Я обращаюсь к докторам и медсестрам - берегите себя! Если есть возможность надевайте на себя все, что можно, дистанцируйтесь", - отметил журналист.

Также Пальчевский подчеркнул, что медики брошены украинским правительством и поэтому могут оказаться главными распространителями инфекции.

умерло 40 врачей врачей там.. а здесь?!!!! Gepostet von Андрей Пальчевский am Freitag, 27. März 2020

Напомним, что Пальчевский разгромил команду Зеленского: «Власть дорого заплатит за сволочизм, который они нам устроили».

Ранее Politeka сообщала, что Пальчевский раскрыл главное условие победы над коронавирусом в Украине: «Успех зависит от…»