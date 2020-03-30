В Украине коронавирусом переболеет практически все население

Как сообщает Politeka.net, такое мнение озвучил врач-инфекционист Юрий Жигарев для Politeka on-line. Кроме того, он рассказал, когда эпидемия коронавируса в Украине пойдет на спад (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

"Если говорить об Украине, то мы сейчас подходим к разгару эпидемии коронавируса. Пик заболеваний будет через неделю-две, а дальше уже мы увидим медленный спад. Вся эта ситуация с коронавирусом у нас займет приблизительно два или два с половиной месяца. Также исследователи уже заявляют, что в любой стране мира должны заболеть 70-80% населения, Украина не исключение", - спрогнозировал эксперт.

Он добавил, что из этих 70-80% населения у большинства коронавирус может пройти вообще бессимптомно или с симптомами ОРВИ. Только 20% населения переболеют коронавирусом из серьезными последствиями для организма.



Инфекционист Юрий Жигарев также прокомментировал прогнозы мировых экспертов о том, что летом эпидемия коронавируса должна пойти на спад. По его мнению, коронавирус в любом случае пойдет на спад.

"В любом случае в Украине коронавирус пойдет на спад через два-три месяца. И, как видим, такое положение дел совпадает с теплым временем года", - резюмировал эксперт.

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