Коронавірус виявили у ще одного народного депутата України

Позитивний результат тесту отримав член фракції "Слуга народу" Володимир Ватрас. Про це повідомила заступник голови фракції Євгенія Кравчук на своїй сторінці в Facebook в неділю, 29 березня.

"Володимир зараз знаходиться в Хмельницькому в інфекційній лікарні. На засіданні фракції "Слуга народу" в п'ятницю його не було. З часу проведення позачергового засідання 17 березня перебував у самоізоляції вдома", - йдеться в повідомленні.

Вона також додала, що всього коронавірус діагностовано вже у шести народних депутатів.

Раніше позафракційний народний депутат Ганна Скороход описала всі труднощі, з якими зіткнулася, щоб домогтися проведення тесту на COVID-19. Перипетії з тестом тривали два дні.

Почалося все, за її словами, з температури 38 градусів, ломоти в тілі, головний біль. В поліклініці після огляду лікарі сказали, що це не коронавірус. На прохання все ж зробити тест відповіли, що роблять тільки, якщо 100% симптоми COVID-19.

На другий день до попередніх симптомів у Скороход додалося погіршення нюху, і вона вирішила-таки домогтися тесту. Нардеп вирушила в Олександрівську лікарню, де "подіяла корочка", зробили експрес-тести на грип та Covid 19 - результати виявилися негативні.

Але на цьому Скороход не заспокоїлася і зробила ПЛР у приватній клініці В результаті коронавірус таки виявили.

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