Экономический кризис ударит по всей Украине, но определенные версты населения пострадают больше всего

Как сообщает Politeka.net, такое мнение озвучил известный политический и экономический эксперт Валерий Клочок для Politeka on-line. Также он спрогнозировал, что произойдет с украинским бизнесом после карантина (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

"Многие заявляют, что введение чрезвычайного положения может убить крупный украинский бизнес. Но это не совсем так, ведь Украина пребывает уже полгода в процессе рецессии (некритический спад производства или замедление темпов экономического роста - прим.ред). Коронавирус лишь добавил скорости этой рецессии и если введут чрезвычайное положение, то это никаким образом не отразится на бизнесе. Ведь бизнес и так уже убит", - отметил эксперт.

По его словам, в первую очередь, украинская власть должна обезопасить малый и средний бизнес, ведь они действительно могут очень сильно пострадать. А это миллионы рабочих мест, которые потеряют украинцы. Он также утверждает, что настоящий кризис в Украине начнется после окончания карантина.

Эксперт отметил, что частный бизнес все еще сплачивает налоги, а в услових карантина очень трудно это делать. Поэтому последуют массовые увольнения работников. Кроме того, их уже сейчас отправляют в отпуск за свой счет, ведь нечем платить зарплаты и налоги. Но украинская власть делает огромную ошибку и даже не пытается исправить такое положение дел.

"Поэтому важно было бы убрать все налоги, а не только отдельных представителей бизнеса в Украине. Вот сейчас закрылись парихмахерские, косметологические кабинеты, частные стоматологии, а аренду им нужно платить, а денег на это просто нет. Но украинская власть даже не думает, как это изменить", - резюмировал эксперт.

Напомним, ООН выделяет экстренную помощь Украине: "десятки миллионов...".

Как сообщала Politeka, карантин из-за коронавируса в Украине: объявлены новые правила для кредитов, депозитов и коммуналки.

Также Politeka писала, что украинцам повысят субсидии из-за карантина: когда заработает и кому повезет.