З'явилися деталі антикризового законопроекту № 3275, затвердженого сьогодні Верховною Радою

Про це пише видання ЕП.

Як відомо, документ, спрямований на забезпечення додаткових соціальних і економічних гарантій у зв'язку з поширенням COVID-19, підтримали 312 нардепів.

Автори законопроекту пропонують до 30 червня продовжити мораторій на проведення неподаткових перевірок. До 31 травня на території України буде діяти звільнення від штрафів і пені з ЄСВ, а також мораторій на перевірки за нього.

Крім цього, документом пропонують до 31 травня продовжити терміни подачі скарг за податками та ЄСВ. Орендарі, в свою чергу, звільняються від сплати орендної плати за умови, якщо через карантин вони не можуть користуватися нерухомістю.

Антикризовим законопроектом передбачається збільшення лімітів для Фопів. Нові ліміти для 1-ї, 2-ї і 3-ї груп "спрощенців" складуть 2 млн, 5 млн до 7 млн грн відповідно.

Цей законопроект також торкнеться і медицини. Для безперебійних поставок необхідних медикаментів автори документа пропонують звільнити від ПДВ оборот профільних ліків і медзасобів, спрямованих на боротьбу з епідемією коронавіруса COVID-19.

Також карантин хочуть додати в перелік підстав для отримання допомоги по частковому безробіттю.

Крім цього, автори пропонують тимчасово звільнити від штрафів та пені взяті до 2017 року споживчі кредити, а також заборонити банківським установам підвищувати процентні ставки за всіма кредитними договорами.

Також у документі прописана процедура автоматичного продовження соціальних виплат на період карантину, щоб люди не наражали себе на небезпеку і не виходили з дому.

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