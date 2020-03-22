Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица раскрыл намерение международных организаций выделить материальную помощь нашей стране

По словам Кислицы, ряд организаций, среди которых ВОЗ, ЮНИСЕФ и другие разрабатывают два плана помощи Украине с суммарным бюджетом 58 млн долларов, пишет "Укринформ".

Кислица подчеркнул, что первая программа (38 млн долларов) касается закупки лекарств и оборудования, усиление экспертного анализа ситуации в стране, а остальные средства будут потрачены на поддержку украинцев на востоке Украины.

"В условиях обострения эпидемкризиса мы не можем забывать о слоях населения, которые являются наиболее уязвимыми. Если кто не знает, в начале года ООН утвердила План гуманитарного реагирования для Украины размером около $162 млн. Понимая, что потребности сейчас растут, мы планируем привлечь еще $20 млн на борьбу с распространением Covid-19", - отметил Кислица.

Ранее мы сообщали, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время карантина пенсионерам добавят 1 тысячу гривен. Но доплаты получат не все, а лишь те, у кого пенсия меньше пяти тысяч. В народе прибавку уже окрестили "вовиной тысячей".

Пока непонятно, будет ли акция единоразовой или деньги выплатят пожилым украинцам за каждый месяц, пока длится карантин. Как сообщил Кабмин, в связи с коронавирусом ограничения будут действовать минимум две недели – до 3 апреля. Но если ситуация с COVID-19 не улучшится – меры могут продлить.

Таким образом, "вовину тысячу" должны выплатить примерно 10 миллионам украинцев. Это обойдется государству в 10 миллиардов гривен ежемесячно.

Также мы рассказывали, с сегодняшнего дня, 22 марта, украинские улицы наряду с полицией и Нацгвардией выйдут патрулировать представители ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны.

Патрули призваны контролировать соблюдение гражданами правил карантина. Напомним, украинцам советуют без необходимости не выходить на улицу, надевать защитные маски. Напомним, в связи с карантином в стране закрыты пассажирские междугородние перевозки, авиасообщение и отменены поезда.

Отметим, по состоянию на 10 часов 22 марта в Украине 47 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы. За сутки было зафиксировано 6 новых случаев, все они - в Киеве.

Напомним, что число зараженных коронавирусом украинцев растет, появились новые данные: "Переходят на особый режим".

Также Politeka сообщала, что Зеленский ужесточает борьбу с коронавирусом: что запрещено в Украине с 17 и 18 марта.