Курс доллара, который есть на сегодняшний день, сможет благожелательно отразиться на экономике Украине

Как сообщает Politeka.net, такое мнение озвучил известный политический и экономический эксперт Валерий Клочок для Politeka on-line. Он также рассказал, что произойдет с курсом валют после окончания карантина (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

"Есть огромный плюс от такого курса гривны, который мы можем увидеть в обменниках. Экспортеры поддерживают тот курс валют, который сейчас есть в Украине. Его поддерживает государственный бюджет, ведь это тот курс, который заложила украинская власть на 2020 год. Мы будем получать больше от таможни, а также от экспорта, эти большие деньги будут идти в экономику Украины", - выделил эксперт главные плюсы от курса валют, который удерживается в НБУ на сегодняшний день.

По его словам, надежда на существенное увеличение украинского бюджета лежит на таможне. Это может произойти в том случае, если там будет хороший руководитель, который сможет контролировать потоки денег именно в бюджет Украины, а не куда-то в посторонние резервы и чужие карманы.

В случае с курсом валют, эксперт прогнозирует, что он будет колебаться в диапазоне 30 гривен за доллар и "больно ударит по украинцам".

"Думаю, что мы можем иметь незначительные колебания. Это может быть вызвано дефицитом украинского бюджета. Это спровоцирует курс доллара, а гривна ослабеет и потеряет свои позиции. Но я не думаю, что это будет более 30 гривен. Гривна удержится на этом показателе", - резюмировал эксперт.

Напомним, экономика потеряет сотни миллиардов долларов из-за коронавируса: такого не было с 2009 года.

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