Економіст розповів, на скільки зросте курс долара в Україні

Курс долара в Україні може зрости до 31 гривні

Про це заявив економіст Борис Кушнірук, передає «Главред».

За його словами, гривня може впасти більше, ніж передбачено бюджетом.

"Судячи з показників, вже зараз на 2020 рік закладається падіння ВВП на 9-11%. Це дуже суттєво. Такий прогноз, в принципі, коректний. Проте, якщо уряд не зможе контролювати ситуацію, то падіння буде більш істотним", – каже експерт.

Разом з тим, за прогнозом економіста, найближчі два-три місяці курс гривні особливо не зміниться. Проте пізніше очікується падіння, це станеться ближче до кінця року.

"Зараз курс очікується на рівні 29,5 гривень за долар замість колишніх 27 гривень за долар. Мова йде про середньорічному показнику. А це означає, що на кінець 2020 року уряд закладає курс на рівні приблизно 31 гривня за долар", – розповів економіст.

Як повідомлялося раніше, курс долара в Україні очікується на рівні 29,5 грн, згідно з оновленим прогнозом. Про це йдеться в новому макроекономічному прогнозі, який оприлюднив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Так, за даними уряду, номінальний ВВП прогнозується на рівні 4 трлн грн, зростання інфляції - на рівні 2,9%, з 5,6% до 8,7%.

Нагадаємо, економіка втратить сотні мільярдів доларів з-за коронавіруса: такого не було з 2009 року.

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