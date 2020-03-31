"Сейчас у Зеленского на самом деле диктаторские полномочия"

Андрей Пальчевский рассказал, что президент Владимир Зеленский может рассматривать вариант введения в Украине военного положения

Об этом украинский журналист заявил в комментарии Politeka Online. (Чтобы посмотреть видео - проскролльте вниз)

По словам Пальчевского, Зеленский уже имеет диктаторские полномочия.

«Сейчас у Зеленского на самом деле диктаторские полномочия. Вот Виктору Орбану в Венгрии дали диктаторские полномочия на время борьбы с коронавирусом. Как вы знаете, в нашем парламенте никто это даже не обсуждал, потому что у нас полномочия такие у Зеленского давным-давно есть. Два телефонных звонка - хочешь судью поменял, хочешь – руководителя парламента», - заявил журналист.

Пальчевский отметил, что в нынешней ситуации власть может зайти очень далеко.

«Мне кажется, у Зеленского сейчас еще появится желание ввести военное положение и вывести Нацгвардию и армию, если вдруг люди начнут бунтовать и возмущаться, что они остались в абсолютной нищете. Я думаю это тоже вариант. Ну, тогда наше с вами выступление, наверное, будет последним, потому что они собираются еще отключить интернет», - отметил телеведущий.

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