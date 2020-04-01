Президент Украины Владимир Зеленский и его окружение живут в другой реальности, придумав себе странную модель страны

Как сообщает Politeka.net, такое мнение озвучил для Politeka on-line журналист, основатель и главный редактор – Politicus.pro Сергей Лямец (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

Кроме того, он прокомментировал голосование за "закон о рынке земли" и поведение президента Украины Владимира Зеленского, который вскочил с места и начал с довольным видом хлопать в ладоши.

По его словам, он даже не может понять, почему Офис президента в последнее время принимает такие странные решения вместо того, чтобы делать что-то для украинцев.

"С самого начала были очень оптимистические надежды на новую власть, а сейчас мы скатились к тому, что люди, которые наделали столько ошибок и назначили Гончарука, совсем не делают выводов. Они резко теряют доверие украинцев. Более того, они устроили на прошлой неделе склоку из-за нескольких миллиардов в бюджете, увольнение министра финансов, все эти перестановки, некоторые предприятия будут поддерживать, а другие нет. Это все свидетельствует о том, что все окружение Зеленского живет в какой-то своей реальности.", - отметил журналист.

Он считает, что в голове у окружения Зеленского существует странная модель Украины, которая совершенно не соответствует реальности.

"Они создали модель другой Украины, словно нет вокруг украинцев, которые сейчас испытывают трудности и проблемы; они знают, что у нас есть эпидемия, но она для них какая-то эфемерная. Все, что они делают - это странные кадровые назначения, странная ответственность президента, как он давит на кнопки. А самое страшное, что мы даже не знаем, кто стоит за всем этим", - заметил Лямец.

Он утверждает, что в Украине был один теневой гений, а сейчас оказалось, что это совсем не Игорь Коломойский, а весь Кабмин перешел к Ринату Ахметову.

"То, что весь Кабмин перешел к Ринату Ахметову, это такая аксиома, на которой все сошлись. А новый премьер Шмыгаль - это такой Гончарук только наоборот, такая серая посредственность, которая исполняет чужие приказы. Поэтому ясно, что процессами в Украине руководит не Зеленский, он уже давно потерял власть, а руководство попало в другие руки", - резюмировал Лямец.

Напомним, Зеленский додавил "слуг", рынок земли будет открыт, пока карантин.

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