Экономический кризис всколыхнет Украину, и вернет страну в прошлое

Как сообщает Politeka.net, такое мнение озвучил для Politeka on-line журналист, основатель и главный редактор – Politicus.pro Сергей Лямец (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

По его мнению, теневая экономика не просто уродливое проявление, которое нужно изжить, это средство выживания в Украине. Только это спасет украинцев, ведь грядет экономический кризис.

"Теневая экономика - это разумное приспособление, чтобы выжить в Украине. Поэтому я уверен, что будет идиотизм во власти, а с другой стороны будет нарастать теневая экономика, которая спасет украинцев во время экономического кризиса. Люди будут потихоньку работать, открываться магазины, будет ходить огромный поток наличных денег, будут создаваться новые механизмы. То есть только теневая экономика даст украинцам шанс на выживание", - объяснил журналист.

Он добавил, что в Украине власть не заботится о гражданах, поэтому люди ищут разные варианты для выживания, поэтому анархия в какой-то момент всколыхнет реалии украинского общества.

"Постепенно мы скатываемся от управляемого государства к анархии. На фоне слабой власти будут процветать бароны, сидящие по регионам. Группа бизнесменов, а в особенности крупный бизнесмен является главным очагом правления в Украине, ведь от него зависит много жизней. Сейчас мы переходим в боярскую республику, а Зеленский потеряет влияние. Украина уже проходила этот этап в XV веке", - резюмировал эксперт.

Напомним, Украина останется без денег: подробности сурового вердикта.

Как сообщала Politeka, экономический кризис уже на пороге, экстренное сообщение от МВФ.

Также Politeka писала о том, что Украина и МВФ договорились о новой помощи: названы условия и сумма.