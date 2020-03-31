МВФ очікують від України повернення боргів у розмірі 421 млрд гривень, але такої суми ніде узяти під час економічної кризи

Як повідомляє Politeka.net, таку думку озвучив народний депутат від партії "Слуга народу" Максим Бужанський для Politeka on-line. Крім того, він розповів чи чекає Україну дефолт після закінчення карантину (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

"Фахівці кажуть, що ми вже кілька років перебуваємо в стані дефолту. А в цьому році ми повинні виплатити, точніше повернути МВФ суму в розмірі приблизно 421 млрд гривень. Як ми зможемо їх виплатити, якщо у нас в країні карантин, надзвичайна ситуація оголошена офіційно по всій країні. Крім того, у нас офіційно оголошена епідемія коронавіруса. Все це є підставою для єдиного виходу - необхідна реструктуризація боргу (перегляд умов обслуговування боргу - прим.ред.)", - зазначив Бужанський.



За його словами, все вищеперелічене дає розуміння того, що Україна просто знаходиться "в ситуації форс-мажору", буквально наша країна загрузла в боргах. У такій ситуації українці не можуть розраховувати на те, що економіка України буде працювати і ми зможемо виплатити борги МВФ.

"Знаєте, останні роки ми виплачували всі суми МВФ, а також ми виконували їхні вказівки, потрапивши в капкан. Вони нам диктували, кого і на які посади призначити, які тарифи для населення ввести. Ми все робили, але щось результат виявився зовсім не таким, як ми очікували", - зауважив нардеп.

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