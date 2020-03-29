Економіка може постраждати не менше, ніж у 2008 році

МВФ попереджає про світову економічну кризу, яка торкнеться всіх країн світу

Директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіна Георгієва озвучила позицію організації щодо економічної кризи, викликаної пандемією коронавіруса Covid-19.

За її словами, в 2020 році почнеться економічна рецесія, яка за своїми масштабами не поступатиметься світовій фінансовій кризі 2008 року, можливо, буде навіть гірше, ніж тоді, тому у фонді готують низку заходів, спрямованих на зменшення шкоди.

Найбільшим ризиком для світової економіки є потенційна хвиля банкрутств підприємств, яка не дасть суспільству відновити свої потужності після завершення карантину або навіть завдасть істотної шкоди функціонуванню соціуму.

Вона зазначила, що МВФ отримав вже близько 80 заявок про допомогу від різних країн. Вже це є безпрецедентним явищем. При всьому цьому в організації очікують і нових запитів. Нещодавно було розглянуто запит від Киргизстану, які отримали позитивну відповідь.

МВФ запланували, як якнайшвидше надати допомогу тим країнам, яким необхідна допомога більше інших країн. Це повинно дозволити країнам, прискорити відновлення економіки після подолання кризи.

Тим не менш, в МВФ розраховують на підтримку провідних світових економік. Про готовність надати допомогу вже заявила Великобританія, Японія і Китай.

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