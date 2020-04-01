Нардепы от "Слуги народа" могут уже никогда не попасть во власть

Президент Украины Владимир Зеленский может распустить парламент

Такое мнения в интервью Polteka Online выразила народный депутат от партии "Слуга народа" Ирина Верещук (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)



По ее словам, последней каплей стали скандалы в "Слуга народа".

"Если так будет продолжаться, то я буду одна из тех, кто будет просить президента, чтобы он инициировал роспуск парламента. Это не может так продолжаться. Я надеюсь, что люди, которые так делают, понимают, что у них есть большие шансы не попасть больше во власть", - уверена нардеп.

По ее словам, большинство народных депутатов находятся в "Слуге народа" только из-за заслуги президента.

"Уже все забыли об этом и стали великими депутатами и начали демонстрировать свой "профессионализм". Это срез, каким есть украинское общество. Вот такие люди у нас во власти", - заявила она.

Ранее спикер парламента Дмитрий Разумков высказался о возможном роспуске Верховной Рады 9 созыва.

По его словам, на данный момент ни юридических, ни политических оснований для роспуска ВР.

"Голосование за Кабинет министров подтверждает существование и эффективную работу коалиции. Сказали, что парламент непримиримый, такой, который не может найти общий язык, но я абсолютно с этим не согласен. Парламент, когда хочет, работает достаточно эффективно", - резюмировал он в эфире украинского телеканала.