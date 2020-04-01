Президент Украины Владимир Зеленский может распустить парламент
Такое мнения в интервью Polteka Online выразила народный депутат от партии "Слуга народа" Ирина Верещук (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
По ее словам, последней каплей стали скандалы в "Слуга народа".
"Если так будет продолжаться, то я буду одна из тех, кто будет просить президента, чтобы он инициировал роспуск парламента. Это не может так продолжаться. Я надеюсь, что люди, которые так делают, понимают, что у них есть большие шансы не попасть больше во власть", - уверена нардеп.
По ее словам, большинство народных депутатов находятся в "Слуге народа" только из-за заслуги президента.
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"Уже все забыли об этом и стали великими депутатами и начали демонстрировать свой "профессионализм". Это срез, каким есть украинское общество. Вот такие люди у нас во власти", - заявила она.
Ранее спикер парламента Дмитрий Разумков высказался о возможном роспуске Верховной Рады 9 созыва.
По его словам, на данный момент ни юридических, ни политических оснований для роспуска ВР.
"Голосование за Кабинет министров подтверждает существование и эффективную работу коалиции. Сказали, что парламент непримиримый, такой, который не может найти общий язык, но я абсолютно с этим не согласен. Парламент, когда хочет, работает достаточно эффективно", - резюмировал он в эфире украинского телеканала.
Напомним, пристыженный Разумков рассказал «Слугам», что о них думают украинцы.
Как сообщала Politeka, рейтинг Зеленского рекордно изменился, президент поплатился за свои ошибки.
Также Politeka писала, что Разумков не выдержал позорных выходок Слуг народа и сцепился с Зеленским.