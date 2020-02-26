Владимир Зеленский поссорился с Дмитрием Разумковым и посоветовал ему увольняться, если тому что-то не нравится

Об этом рассказала «Украинская правда» со ссылкой на собственные источники. Сообщается, что у спикера Верховной Рады состоялся разговор с президентом, в котором Разумков заявил, что не хочет брать на себя негатив от скандалов нардепов.

Спикер подчеркнул, что не хотел бы, чтобы его имя ассоциировалось со скандалами, в которые регулярно попадают «слуги народа». Разумков считает, что в таких историях более активную позицию должно занимать руководство партии.

Стоит отметить, что Зеленскому такие жалобы не понравились. По словам источника, президент дал спикеру ВР понять, что если ему что-то не нравится, он может освободить свое место.

В ответ Разумков заявил президенту, что если тому что-то не нравится в работе Рады, он может поставить на голосование предложение о снятии Разумкова с должности.

Стоит отметить, что во время избирательной кампании именно Разумков был основным публичным спикером Зе!Команды. Впоследствии он возглавил и избирательный список партии и занял главное кресло в парламенте.

Вероятно, скандалы с участием «слуг народа» уже давно волнуют Разумкова. Так, до этого мы писали о том, что спикер отчитал депутатов за их поведение в здании парламента.

Нардепы получили выговор за свое поведение в Раде от Разумкова. Спикер обратил внимание, что народные депутаты на работе постоянно отвлекаются на посторонние занятие и это возмущает избирателей.

"Я думаю, что и вы об этом слышите, что людям иногда непонятно поведение народных депутатов, которое они наблюдают в сессионном зале. И насчет кофе, и насчет еды, и насчет того, что народные депутаты довольно часто занимаются своими собственными делами, то в телефонах, то еще в чем-то", - отметил глава Рады.

Разумков рассказал, что не так давно подошла к нему учительница, которая возмутилась поведением депутатов, так как у нее нет времени на другие дела, а у нардепов, выходит, есть.

Напомним, пристыженный Разумков рассказал «Слугам», что о них думают украинцы.

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