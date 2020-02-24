Рейтинг президента Владимира Зеленского постепенно падает, парламенту и правительству украинцы уже не верят

Центр Разумкова провел опрос украинцев и узнал, насколько украинцы доверяют власти Украины. Владимиру Зеленскому в феврале доверяли 51,5% граждан. Самым высоким рейтинг президента был в сентябре - тогда ему верили 79%. Не верили 13,5%. Не верят уже в феврале 41%. Об этом пишет Politeka со ссылкой на социологическое исследование центра Разумкова.

Верховной раде в сентябре прошлого года доверяли 57%, а 25% не доверяли. Сейчас этот показатель составляет 28% и 65% соответственно.

Правительству в сентябре доверяли 57% украинцев, а не верили - 22%. В феврале 28% только доверяют, а 64,5% нет.

Ранее мы сообщали, что после столкновений противников эвакуации украинцев из Уханя с полицией президент Владимир Зеленский направил в Новые Санжары секретаря СНБО Алексея Данилова.

В субботу, 22 февраля, Данилов вылетел в Полтавскую область по поручению Зеленского.

"Данилов подробно ознакомится с ситуацией, сложившейся вокруг размещения эвакуированных из Китая украинцев в медцентре Нацгвардии "Новые Санжары", - говорится в сообщении.

Сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский срочно обратился к гражданам после взрывной ситуации, которая произошла в ходе эвакуации наших граждан из Китая.

«Вчера кое-то, к сожалению, забыл о клятве Гиппократа. Хочу обратиться к тем, кто по результатам вчерашнего испытания на человечность, точно отправится на пересдачу. Большинство граждан, которые вернулись - 95, 97, 99 годов рождения. Это, фактически, дети. Среди них есть 8-летний мальчик», - уточнил он.

Тем не менее, утверждает Зеленский, он помнит о своей присяге, которую давал после победы на президентских выборах в Верховной Раде.

Напомним, Влад Яма назвал победу Зеленского незаслуженной

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