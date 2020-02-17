Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков отчитал депутатов за их поведение в здании парламента

Нардепы получили выговор за свое поведение в Раде от Разумкова. Спикер обратил внимание, что народные депутаты на работе постоянно отвлекаются на посторонние занятие и это возмущает избирателей. Об этом пишет Politeka со ссылкой на выступление спикера. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Я думаю, что и вы об этом слышите, что людям иногда непонятно поведение народных депутатов, которое они наблюдают в сессионном зале. И насчет кофе, и насчет еды, и насчет того, что народные депутаты довольно часто занимаются своими собственными делами, то в телефонах, то еще в чем-то", - отметил глава Рады.

Разумков рассказал, что не так давно подошла к нему учительница, которая возмутилась поведением депутатов, так как у нее нет времени на другие дела, а у нардепов, выходит, есть:

"Подошла учительница и говорит: "Ну смотрите, я так же, как и выхожу на работу, у меня рабочий день редко короче, чем день работы народного депутата в Верховной Раде. У меня нет времени, когда я проверяю тетради, общаюсь с родителями, детьми, заниматься собственными делами. У депутатов времени чуть больше?" – добавил спикер.

Политик отметил, что ему сложно ответить на такой вопрос, ведь он правильный. Поэтому нужно сделать так, чтобы не отвечать на такие вопросы, а значит, заниматься работой в Верховной Раде.

Ранее мы сообщали, что Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков поделился информацией о своих доходах за январь 2020 года.

По его словам, его зарплата поднялась и составили 38 тысяч гривен.

"Если говорить за январь, если не ошибаюсь, я получил 38 тысяч. Зарплата действительно немного выросла с учетом налогов где-то на 3600, если я не ошибаюсь, - это в целом, и из этого отнимите почти 20%. Это рост по сравнению с прошлым годом", - отметил он.

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