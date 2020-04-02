Верховная Рада приняла "закон о рынке земли" в угоду МВФ, увеличивая долг Украины на миллиарды

На внеочередном заседании Верховной рады в ночь с 30 на 31 марта нардепы поддержали законопроект об открытии рынка земли.

Как сообщает Politeka.net, это событие прокомментировал Politeka on-line рассказал кандидат политических наук Дмитрий Спивак (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

По его словам, Украина попала в ловушку МВФ, теперь у нас не только открыт рынок земли, но и долг вырос на миллиарды.

"Нет ни одной страны в мире, где во время пандемии и карантина, парламент принимает "закон о рынке земли". То есть наша власть продалась в угоду МВФ. Спасибо нашим старшим товарищам, сейчас получим 5 млрд, а потом сразу отдадим им с этой сумы 4,5 млрд. У них в МВФ все замечательно, а наш долг лишь возрастет перед ними на миллиарды, это просто прекрасная ловушка для Украины", - возмутился Спивак.

Он также раскритиковал украинскую власть за подготовку к борьбе с "уханьским" вирусом. По его мнению, власть добилась того, что в Украине грядет "бунт безденежья".

"Что касается украинской власти, то они творят абсолютный бардак и беспредел с масками и средствами защиты. Ничего в наших больницах нет. Полностью не готово наше здравоохранение. Это простая констатация фактов. Сейчас они открывают рынки, а почему тогда кафе пустуют. 65% людей остались без работы в Украине, а после майских праздников наступит бунт безденежья, ведь у людей тупо закончатся деньги. По сути украинская власть доигралась", - резюмировал эксперт.

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