Економічна криза сколихне Україну та поверне країну в минуле

Як повідомляє Politeka.net, таку думку озвучив для Politeka on-line журналіст, засновник і головний редактор – Politicus.pro Сергій Лямець (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

На його думку, тіньова економіка не просто потворний прояв, який треба зжити, це засіб виживання в Україні. Тільки це врятує українців, адже наближається економічна криза.

"Тіньова економіка - це розумне пристосування, щоб вижити в Україні. Тому я впевнений, що буде ідіотизм у владі, а з іншого боку буде наростати тіньова економіка, яка врятує українців під час економічної кризи. Люди будуть потихеньку працювати, відкриватися магазини, буде ходити величезний потік готівки, створюватимуться нові механізми. Тобто тільки тіньова економіка дасть українцям шанс на виживання", - пояснив журналіст.

Він додав, що в Україні влада не дбає про громадян, тому люди шукають різні варіанти для виживання, тому анархія в якийсь момент сколихне реалії українського суспільства.

"Поступово ми скочуємся від керованої держави до анархії. На тлі слабкої влади будуть процвітати барони, що сидять по регіонах. Група бізнесменів, а особливо великий бізнесмен є головним осередком правління в Україні, адже від нього залежить багато життів. Зараз ми переходимо в боярську республіку, а Зеленський втратить владу. Україна вже проходила цей етап в XV столітті", - резюмував експерт.

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Як повідомляла Politeka, економічна криза вже на порозі, екстрене повідомлення від МВФ.

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