Президент Украины Владимир Зеленский пытается посадить экс-президента Петра Порошенко, но времени практически не осталось

Как сообщает Politeka.net, такое мнение озвучил для Politeka on-line журналист, основатель и главный редактор – Politicus.pro Сергей Лямец (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

По его мнению, уже прошло время, когда можно было доказать преступления экс-президента Украины Порошенко и его окружения.

"Ушло то время, когда нужно было искать преступления, проверять действия предыдущей власти на состав преступления. У нас прошел год с момента выборов президента и снова зацементировалась традиция, когда новая власть не трогает предыдущую. То же самое в свое время делал Порошенко, но он делал вид, что догоняет предшественника Януковича, сработала также люстрация и бегство других людей за границу", - отметил журналист.

Он отметил, что при Зеленском система совсем не работает, поэтому непонятно, сядет Порошенко или же нет.

"Все судебные дела при Зеленском разваливаются на уровне следователей, то есть на уровне низов. В такой ситуации ничего не угрожает Порошенко и его окружению. Он оказался в совершенно шикарном положении и единственное, о чем он сейчас жалеет, что не делал все более откровенно", - резюмировал эксперт.

Напомним, Зеленский додавил "слуг", рынок земли будет открыт, пока карантин.

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