Президент Украины Владимир Зеленский и "Слуги народа" заключили союз с Петром Порошенко, который может обернуться для президента Украины катастрофой

Как сообщает Politeka.net, такое мнение высказал политолог Андрей Золотарев для Politeka on-line (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

Накануне депутаты Верховной Рады проголосовали за открытие рынка земли в Украине. Реформу поддержали не только "Слуги", но и "Европейская солидарность" Порошенко.

По словам эксперта, союз между Порошенко и Зеленским был лишь ситуативным, но пошел на пользу экс-главе государства.

"Монобольшинство Зеленского пошло на политическое голосование с партией Порошенко. Петра Порошенко можно поздравить с тактической победой. Теперь он расправит плечи, если уже не расправил. Собственно достаточно просто взглянуть на него и сравнить тот жалкий вид, который у него был в сентябре, ну и сегодняшнего - тот явно посвежел", - отметил Золотарев.

Он утверждает, что после союза с Порошенко политическое будущее Зеленского не выглядит радужным.

"Для Зеленского это плохо. Были приняты два закона ради транша МВФ, благодаря помощи партии Порошенко. Но все прекрасно помнят, что говорил и обещал Зеленский со сцены год назад: "Я ваш приговор". А тут выясняется, что приговор оправдательный. Нельзя опираться на поддержку своего главного оппонента, ведь это разрушает твое электоральное ядро. После этого начинаются очень большие проблемы с рейтингами. Если до февраля ему везло, то это тот случай, когда его везение закончится", - резюмировал Золотарев.

Напомним, Зеленский додавил "слуг", рынок земли будет открыт, пока карантин.

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