Экономический кризис всколыхнет весь мир, но есть страна, которая даже в такое непростое время выиграет

Как сообщает Politeka.net, такое мнение озвучил украинский ученый, украинский политик и вице-премьер-министр Украины Владимир Семиноженко. Кроме того, он рассказал, что произойдет с мировой экономикой после вынужденного карантина из-за "уханьского" вируса (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

По его словам, экономический кризис затронет все страны мира, кроме Китая. Только там будет прирост к экономике.

"У нас кроме основной пандемии еще и пандемия экономическая. Многие страны в ней оказались, разве, что кроме Китая. Недавно читал в статье одного из изданий, что только Китай подрастет с экономической точки зрения на 2-3%. Да, в другое время для Китая такой прирост был бы крахом, но сейчас это победа по сравнению с другими странами. Все страны падут", - отметил эксперт.

Он также добавил, что во всех странах будет бюджетный дефицит и каждый начнет спасать экономику своей страны, поэтому Украина может не получить необходимой помощи в период экономического кризиса.

"Представьте себе, сейчас многие эксперты предсказывают, что мировая экономика может потерять около 20-30% доходов из-за последствий пандемии и из-за тех действий, которые принимаются, чтобы обезопасить свои страны", - резюмировал Семиноженко.

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