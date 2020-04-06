Ціни на продукти харчування помітно змінилися в Україні за тиждень

Про це йдеться у щотижневому економічному огляді Національного банку.

У НБУ відзначають, що зростання цін на м'ясо і овочі можна пояснити закриттям ринків і відсутністю міжміського сполучення, у зв'язку з ніж дрібні господарства не змогли поставити свою продукцію.

З-за підвищеного попиту подорожчали гречана крупа і туалетний папір, які називають індикаторами кризи, а також часник, цибулю і лимони. На зростання цін вплинула і девальвація гривні (лимони і часник в Україну в основному завозять з-за кордону).

Під тиском попиту і ослаблення нацвалюти дорожчають лікарські препарати, а от зростання цін на послуги, навпаки, стримується обмеженим попитом на них.

Крім того, в огляді НБУ зазначається, що вартість палива продовжує знижуватися під впливом падіння світових цін за надлишкової пропозиції та низького попиту.

Раніше повідомлялося, що керівник Центру правових та кримінологічних досліджень Ганна Маляр прогнозує, що підвищення супермаркетами цін на продукти у період карантину – гра з вогнем, яка нічим хорошим не закінчиться.

За словами кримінолога, після останнього походу в магазин чек за традиційний набір продуктів зріс у півтора рази.

Нагадаємо, ціни в Україні зійшли з розуму: які продукти подорожчають найбільше.

Як повідомляла Politeka, українці будуть платити комуналку по-новому під час карантину: як зміняться платіжки.

Також Politeka писала, що українцям розповіли, як зберегти свої гроші в кризу: "саме час витратити на...".