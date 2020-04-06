Президент Украины Владимир Зеленский и парламент могут уйти в отставку досрочно

Как сообщает Politeka.net, такое мнение озвучил политолог Руслан Бортник для Politeka on-line (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

Кроме того, он рассказал, что произойдет с украинским парламентом после экономического кризиса в Украине.

"Ни один специалист не может с точностью спрогнозировать, что будет с парламентом и когда Зеленский уйдет в отставку. Судьба сегодняшнего парламента в руках самого парламента. Если оно будет эффективным в период сегодняшнего кризиса или же хоть немного эффективным, то это значит, что они могут продержаться и год", - отметил эксперт.

По его мнению, в момент экономического кризиса в Украине, есть еще один сценарий развития событий, которые могут ждать парламент.

"Если парламент Шмыгаля не пройдет испытание экономическим кризисом и пандемией, то оно максимум дотянет до осени. И тогда нас в любом случае будет ожидать новый состав правительства. Бесконечно история с изменением парламента не может продолжаться, ведь постоянная смена правительства приводит к тому, что общество начинает возлагать ответственность за это на президента Украины", - объяснил Бортник.

Он также выразил уверенность в том, что президент Украины Владимир Зеленский не будет держаться за свое президентское кресло, а спокойно уйдет в отставку раньше срока.

"Я говорил еще тогда, когда Владимир Зеленский только стал президентом Украины, что он не такой человек, чтобы держаться за свое президентское кресло. Пока маловероятно, что он уйдет в отставку в ближайшее время, но посмотрим, как будет развиваться кризис. Зеленский будет вынужден уйти в отставку, если кризис аукнется Украине. Я не исключаю, что могут образоваться такие условия, что Украина проведет внеочередные выборы президента и парламента максимум до осени", - подытожил политолог.

Напомним, таинственно исчез кандидат в министры, который отказал Зеленскому, ситуация на пределе.

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