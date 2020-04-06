"Уханьский" вирус набирает обороты в Украине, поэтому скоро украинцев ждет пик заболевания

Как сообщает Politeka.net, такое мнение озвучил для Politeka on-line врач Константин Надутый (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

Врач отметил, что Украина практически приблизилась к тому моменту, который можна будет назвать пиком заболевания "уханьским" вирусом. Он также припустил, что в нашей стране намного больше зараженных, чем говорится в официальных сводках МОЗ.

"По всем показателям, которые озвучивает МОЗ, мы приближаемся к пику заболевания, ведь с каждым днем появляется все больше людей больных на "уханьский" вирус. Решающей будет следующая неделя. У нас очень рациональный подход, который касается диагностики вируса, то есть лабораторных тестов. Поэтому колличество инфецированых в Украине намного больше, чем говорит статистика", - отметил врач Надутый.

По его словам, он узнал из собственных источников, что будет проведено исследование в Киевской области, которое покажет реальную ситуацию, которая сейчас происходит в Украине из-за пандемии.

Он также заметил, что невзирая на карантин, украинцы игнорируют правила и подвергают опасности себя и окружающих их людей.

"Что же касается карантина, то можно увидеть, что правил и норм украинцы не всегда придерживаются. Многие гуляют без масок, я даже видел пожилых людей, которые гуляют без защиты. Поэтому касательно усилия карантина, так и должно быть. Вирусом многие переболеют, но карантин поможет взять под контроль распространение болезни", - рассказал врач.

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