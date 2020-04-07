У Украины все еще есть шанс спасти собственную экономику от разрушения, но необходимо действовать быстро

Как сообщает Politeka.net, такое мнение озвучил для Politeka on-line экономист Андрей Новак (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

По его мнению, украинская власть практически не сделала никаких шагов, чтобы защитить малый и средний бизнес от экономического кризиса, который грядет после карантина. По сути, власти Украины кинули на произвол судьбы малый и средний бизнес.

"Сравнительно с теми мерами, которые сделали другие страны, украинская власть ничего не сделала, чтобы уберечь малый и средний бизнес в стране. На сегодняшний день я вижу лишь две самые эффективные программы поддержки экономики - это в Турции и США. Сейчас мы должны воспользоваться теми обстоятельствами, которые стоят перед нами, а именно нашей денежной единицей. У нас есть преимущество перед другими странами, которые не могут спокойно двигать валютой, ведь вошли в ЕС", - считает эксперт.

Он посоветовал представителям украинской власти брать пример из США, которые "печатают" триллионы долларов, чтобы спасти экономику собственной страны от кризиса. Только в этом случае у Украины появился шанс выбраться из экономического кризиса.

"Вот мы должны брать пример из США. Необходимо не стесняться спасать свою экономику таким же способом. Мы должны печатать собственную валюту под облигации по минимальной ставке. А Министерство финансов должно печатать облигации внутреннего займа, а НБУ в то же самое время печатать под них валюту", - объяснил Андрей Новак.

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