Економічна криза сколихне весь світ, але є країна, яка навіть у такий непростий час виграє

Як повідомляє Politeka.net, таку думку озвучив український вчений, український політик і віце-прем'єр-міністр України Володимир Семиноженко. Крім того, він розповів, що станеться з світовою економікою після вимушеного карантину через "уханьский" вірус (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

За його словами, економічна криза торкнеться всіх країн світу, крім Китаю. Тільки там буде приріст до економіки.

"У нас крім основної пандемії ще й пандемія економічна. Багато країн в ній опинилися, хіба що крім Китаю. Недавно читав статтю одного з видань, що тільки Китай підросте з економічної точки зору на 2-3%. Так, в інший час для Китаю такий приріст був би крахом, але зараз це перемога порівняно з іншими країнами. Всі країни впадуть", - зазначив експерт.

Він також додав, що у всіх країнах буде бюджетний дефіцит і кожен почне рятувати економіку своєї країни, тому Україна може не отримати необхідної допомоги в період економічної кризи.

"Уявіть собі, зараз багато експертів пророкують, що світова економіка може втратити близько 20-30% доходів через наслідки пандемії та через ті дії, які приймаються, щоб убезпечити свої країни", - резюмував Семиноженко.

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