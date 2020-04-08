Украины может получить колоссальные возможности после карантина, но в то же время есть и риски

Как сообщает Politeka.net, такое мнение высказал политолог Андрей Золотарев для Politeka online (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца ).

На вопрос интервьюера о том, какой Украина будет после карантина, он ответил:

"А будет ли Украина вообще? У нас колоссальные риски потерять страну. Другое дело, то что это и возможность перезагрузится. Любой кризис - это не только угроза и риски, а риски сейчас чрезвычайно высокие, но и это и колоссальные возможности. Вопрос в другом, воспользуются ли этими возможностями?"

По его словам, после карантина мы не сможем вернуться к той жизни, которая была до этого.

"Если говорить о глобальных последствиях, я думаю многие эксперты согласны с тем, что мы уже не вернемся в тот мир, который был до этой эпидемии. В том числе рушатся права личных свобод", - заключил он.

Ранее, экс-глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Николай Маломуж заявил, что "уханьский" вирус угрожает национальной безопасности Украины.

По его словам, если пандемия разбалансирует страну и отправит ее к упадку, то это подорвет суверенитет Украины. Украина буквально рискует потерять суверенитет из-за пандемии, ведь другие страны могут использовать слабость нашей страны и в плане разграничения, так и в экономических целях.

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Как сообщала Politeka, украинцев будут жестко наказывать за нарушение карантина: "штрафы до 170 тысяч или тюрьма".

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